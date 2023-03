Motorista desaparece após carro ser arrastado em trecho inundado da CE-166

O homem está desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira, 27 de março, e equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas no local

Um motorista da Prefeitura de Piquet Carneiro, na microrregião do Sertão de Senador Pompeu, há 297,8 km de Fortaleza, desapareceu na madrugada desta segunda-feira, 27, após carro ser arrastado em trecho inundado em decorrência de chuvas na CE-166. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CMBCE) foi acionado pela Prefeitura e está realizando buscas na região.

Antônio Hildernando Nunes, de 27 anos, conduzia uma funcionária para uma reunião em Fortaleza quando tentou passar por um trecho da rodovia entre Piquet Carneiro e Senador Pompeu, que havia sido inundado pelo Rio Banabuiú por conta das chuvas. O carro foi arrastado pela água.

Além do carro dirigido pelo motorista, outros dois veículos também foram arrastados. A funcionária e outras três pessoas, que estavam nos demais carros, conseguiram sair dos veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela se agarrou a uma árvore e conseguiu escapar, mas ingeriu água e precisou ser conduzida ao Hospital de Quixeramobim. A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros continua realizando buscas no local.

“A gente pede realmente (à população), já que está chovendo muito, procurar ficar em lugares mais abrigados, evitar sair de casa,” orientou o coordenador da Defesa Civil do Ceará, Haroldo Gondim, em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira.



