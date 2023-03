Alagamentos causam transtornos em Senador Pompeu na tarde desta segunda

Senador Pompeu, no Sertão Central do Ceará, sofreu com alagamentos em decorrência da chuva que atingiu o município na tarde desta segunda-feira, 20. A água invadiu residências, o que causou transtornos para a população, além do mercado público municipal ter ficado alagado. As informações são do jornalista Amaury Alencar.

De acordo com relatos de moradores, o fato nunca tinha acontecido e o alagamento chegou a danificar móveis e eletrodomésticos pela força da água. Uma moradora comentou que seu rack ficou cheio de lama e a água bateu no motor de sua geladeira.

“Aqui nessa rua tem gente que passou mal com tanta água dentro de casa. O esgoto ali entupido. Se não fosse as pessoas mesmo entrar pra poder desentupir, como é que ia ficar? A gente ia ter que dormir por cima da água? O que é isso?” relata com indignação.

O Sertão Central e Inhamuns é, tradicionalmente, a macrorregião mais seca do Ceará. A área é majoritariamente atendida pela bacia hidrográfica do Banabuiú, que é a com menor volume entre as 12 do Estado. Atualmente, os açudes da macrorregião estão 11,94% cheios, enquanto os 157 açudes monitorados pela Companha de Gestão dos Recursos Hídricos estão com 33,8% da capacidade.

De acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em março, registrou-se 204,9 mm de chuva em Senador Pompeu, o que representa 23,3% a mais que a média esperada para todo mês.

