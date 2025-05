Vídeo flagra PM agredindo homem com cassetete em cima de viatura em Pindoretama

PM agride homem com socos e cassetete nas costas durante abordagem em Pindoretama / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um vídeo flagrou o momento em que um policial militar agride um homem suspeito de agressão contra um comerciante e de vandalismo contra um equipamento público no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse domingo, 18. Imagens gravadas por testemunhas no momento da abordagem mostram o homem, ainda não identificado, sob o capô da viatura sendo contido pelo agente que, em seguida, inicia as agressões com socos e golpes de cassetete nas costas e na mão do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem chegou a ser levado para uma unidade hospitalar com uma contusão. Durante a consulta, ele agrediu os profissionais da saúde e fugiu do local. "Diligências continuam no sentido de encontrar o suspeito", disse. Ainda segundo a PMCE, a corporação foi acionada para atender, inicialmente, a uma ocorrência de vandalismo contra um equipamento público municipal e agressão a um comerciante, que posteriormente registrou um Boletim de Ocorrência em um distrito policial. O estabelecimento de comércio de peixes sofreu danos, principalmente, na área de armazenamento dos produtos, com caixas de isopor quebradas.