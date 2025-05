Vídeo mostra homem agredindo mulher com tapas e socos na frente de criança em Maracanaú

Criança presenciou as agressões contra a mulher em via pública em Maracanaú / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um vídeo flagrou o momento em que um homem agride uma mulher com diversos tapas e socos na frente de uma criança em uma via pública no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na noite do sábado, 10. A vítima foi agredida com, pelo menos, sete golpes na região da cabeça.

Nas imagens, é possível ver que o casal e a criança estão próximos de uma motocicleta. A mulher está ao lado do homem que, após ajustar a moto, começa a dar diversos tapas e socos na cabeça dela, que vai ao chão. O homem segue com as agressões contra a mulher ainda em solo. A criança presencia toda a cena, se distanciando quando necessário e se aproximando novamente quando a mulher cai no chão. A menina fica próximo da mulher e o homem segue para a calçada, aparentemente entrando em uma residência.