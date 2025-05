Câmeras registram PMs agredindo homem em abordagem em Graça

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa

Caso ocorreu no sábado, 10. Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a conduta dos agentes. PMCE afirmou não compactuar com "desvios de conduta"

Imagens de câmeras de segurança registraram policiais militares agredindo um homem durante uma abordagem policial no sábado, 10, no município de Graça, localizado no Sertão de Sobral.

O vídeo mostra que o homem caminhava por uma via pública quando foi abordado por uma viatura onde se encontravam três policiais da Força Tática. Após averiguar algo no bolso do abordado, um dos PMs começa a agredi-lo, sendo acompanhado pelo colega.