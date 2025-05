Homem é morto e outras quatro pessoas ficam feridas em Varjota

Um homem foi morto a tiros e outras quatro pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo, 18, em Varjota, município do Sertão de Sobral. As vítimas sobreviventes foram socorridas para unidades de saúde, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), foram acionadas e seguem com as diligências", informou a pasta.