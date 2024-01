MIS-CE abre exposição gratuita do artista plástico Dim Brinquedim

Abertura da exposição "Só de Brincadeira" acontece gratuitamente nesta quinta, 5. Mostra reúne esculturas do artista Dim Brinquedim

O evento de lançamento terá a participação da banda Dragaxé Raiz do Poço , projeto independente que utiliza o samba-reggae baiano para promover desenvolvimento social na comunidade do Poço da Draga.

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE) apresenta a exposição "Só de Brincadeira" , do artista plástico Dim Brinquedim. A solenidade de abertura acontece nesta quinta-feira, 5, às 17 horas, e a mostra segue em cartaz até 3 de março.

"Só de Brincadeira" reúne 13 esculturas lúdicas interativas com a proposta de explorar as formas de interagir com os objetos de arte.

Dim Brinquedim

Nascido Antonio Jader Pereira dos Santos, o artista Dim Brinquedim começou na arte por meio da confecção de brinquedos. Com o passar dos anos, o trabalho foi sendo expandido para telas e esculturas.

A maior coleção de obras com autoria de Dim Brinquedim está presente no Museu Brinquedim, localizado em Pindoretama, no Ceará.

