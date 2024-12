Secretários de Pindoretama são afastados, empresário é preso e 5 estão foragidos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio da Polícia Civil, realizou a Operação "Vectura Fraus" na manhã desta sexta-feira, 6, que investiga um suposto esquema de superfaturamento e desvio de dinheiro público de contratos de locação de veículos firmados entre a Prefeitura de Pindoretama, distante 46,70 km de Fortaleza, e empresas.

Na ação deflagrada, foram afastados dos cargos por seis meses os secretários municipais da Infraestrutura e Serviços Públicos, Desporto e Lazer, Administração e do gabinete do prefeito.