Homem suspeito de agredir a própria filha é preso em Pereiro

Um homem suspeito de agredir a própria filha foi preso nessa sexta-feira, 14, no município de Pereiro, a 337 km da Capital. Segundo informações das Polícias Civil e Militar do Ceará, o homem, de 32 anos, teria agredido a criança com uma corda.

As ações policiais fora realizadas após o caso ser noticiado, na segunda-feira, 10, por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O) registrado por um conselheiro tutelar na Delegacia Regional de Jaguaribe. Segundo a denúncia, o suspeito teria agredido a criança com uma corda, no último domingo, 9, em um imóvel da região.

Com um mandado de prisão preventiva contra o homem, equipes da PMCE localizaram o suspeito e o conduziram à Delegacia Regional de Iguatu. Na unidade policial, o mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal dolosa mediante violência doméstica e maus-tratos foi cumprido contra ele.



