Municípios do Interior recebem vacinas pediátricas contra a Covid-19

Os municípios do Interior do Ceará começaram a receber, ainda na noite dessa sexta-feira, 14, as doses do primeiro lote de vacinas pediátricas enviadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), os malotes foram encaminhados para Tauá, Crateús, Brejo Santos, Juazeiro do Norte e Crato, municípios-polo das cinco áreas descentralizadas de Saúde do Estado.

As vacinas foram distribuídas com o apoio de um jato comercial e das aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A Sesa estima que os imunizantes cheguem às demais cidades cearenses em, no máximo, 48 horas. A expectativa é que alguns dos municípios iniciem a imunização das crianças ainda durante o fim de semana.

Na Capital, a Prefeitura já confirmou o agendamento de 200 crianças para a vacinação deste sábado, 15. Os nomes constam nas listas divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No domingo, 16, mais 200 crianças deverão ser vacinadas. Na segunda, 17, o número subirá para mil.

Ao todo, o Ceará recebeu 55.100 doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19. Ainda não há data prevista para um segundo lote. Segundo a Sesa, o ritmo de imunização do público entre 5 e 11 anos de idade dependerá do fornecimento regular das vacinas pelo Ministério da Saúde.

