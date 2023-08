Paramoti registra tremores de terra na madrugada desta quarta-feira, 3

Crédito: Divulgação/Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Um novo tremor de terra foi registrado no Ceará durante a madrugada desta quinta-feira, 3. O abalo ocorreu às 00h53min no município de Paramoti, a cerca de 103 km de Fortaleza e teve magnitude de 1.7mR (unidade de medida para tremores de terra).

De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN), ainda não há informações se o tremor pode ser sentido por habitantes da cidade.

Eventos sísmicos dessa intensidade são comuns no Ceará, apesar de apenas alguns deles serem perceptíveis à população. Segundo dados do boletim de eventos sísmicos do Labsis, aproximadamente 40 tremores de terra já foram registrados neste ano no Estado.

O maior deles aconteceu em Chorozinho, no dia 26 de julho. Na ocasião, foram registrados 2.7 mR, o que fez com que as vibrações fossem sentidas até em cidades vizinhas como Pacajus e Cascavel.

Na última quarta-feira, 2, foram apontadas duas outras atividades de, respectivamente, 1.9 e 1.0 mR, novamente em Chorozinho. Ainda segundo os boletins do Labsis, a última ocorrência em Paramoti havia sido em março do ano passado.