Agosto terá programação especial com foco no Enem para alunos da rede pública

Aulões preparatórios para o Enem tiveram início nesta quarta-feira, 2, no Cineteatro São Luiz. Programação é realizada pela Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR)

O mês no qual é comemorado o Dia do Estudante, no dia 11, terá programação ampla para os alunos da rede pública estadual de ensino. A retomada das aulas no segundo semestre letivo, nesta quarta-feira, 2, foi marcada pela abertura do projeto AoGosto do Aluno, realizada pela Secretaria da Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). Mil estudantes participaram do aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no Cineteatro São Luiz.

O evento contou com aula de Fábio Frota, professor de Matemática e idealizador de projetos em educação, e palestra motivacional de Leo Suricate, produtor cultural, militante e co-fundador da página de humor cearense Suricate Seboso. Nos dias seguintes, haverá um circuito com 147 visitas a equipamentos culturais, com aproximadamente 2.160 alunos beneficiados em todo o Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais 5 dicas para se preparar para o Enem 2023

Veja como fazer um texto dissertativo nota máxima no Enem 2023

Enem 2023: total de inscritos no Ceará cresce 7%, mas não reverte queda da pandemia

A programação ao longo do mês "inclui várias atividades de mobilização, de talentos e de muito estudo também, aprendizagem", explica a secretária da Educação, Eliana Estrela. Segundo ela, os esforços são voltados para olhar o aluno de "forma integral, olhando tanto para as competências cognitivas, como também as socioemocionais".

Raymundo Neto, gerente editorial e de projetos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), detalha a importância do Enem Mix, desenvolvido por meio da parceria entre Seduc e FDR há oito anos. "Uma série para tentar assegurar o ingresso ao máximo de alunos da rede pública na universidade". "Nós oferecemos recursos, como o concurso de redação, os aulões que acontecem durante todo o mês, videoaulas que disponibilizamos na plataforma e simulados", pormenoriza.

No dia 4, haverá um segundo aulão na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor Antônio Valmir de Silva,em Caucaia. "Aulões como esse são estratégias que nós temos junto com a FDR para garantir um maior aprendizado dos nossos estudantes e também trabalhar esse elemento motivacional. Além da redação, que é central", destaca Helder Nogueira, secretário executivo da Equidade e Direitos Humanos.