Chorozinho registra maior tremor de terra do Ceará em 2023

Crédito: Divulgação/Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Um tremor de terra de 2.7 mR (unidade de medida para tremores de terra) foi registrado na tarde dessa quarta-feira, 26, no município de Chorozinho, a cerca de 69 km de Fortaleza. É maior abalo sísmido do Ceará em 2023. As vibrações puderam ser sentidas por moradores de cidades próximas ao local, como Pacajus, que fica a menos de 20 minutos do epicentro.

De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN), que monitora abalos sísmicos em todo o Nordeste, os tremores foram causados pela reativação de falhas geológicas na região.

O tremor de maior magnitude do Estado neste ano supera o abalo de 2.5 mR ocorrido em Itapajé, no último mês de março. Apesar da marca, o Labsis reforça que esse ainda é um tremor de baixa intensidade, dentro da normalidade para o Estado.

A maior frequência de tremores deste ano aconteceu no município de Maranguape, durante o início do mês de maio. Ao todo, sete ocorrências foram registradas entre os dias 1° e 4 de maio.

A recorrência foi alvo de estudo do Labsis, junto à Defesa Civil do Estado e à Defesa Civil de Maranguape, resultando na instalação de um sismógrafo (instrumento que detecta, amplia e registra as vibrações da Terra) na região.