Ônibus a caminho de Jericoacoara tomba e deixa feridos no CE

Ônibus da empresa PlanetaTur levava passageiros com destino a Jericoacoara / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um ônibus de turismo tombou por volta das 5h30min desta quinta-feira, 8, em um trecho da rodovia CE-085, no município de Paraipaba, no Litoral Oeste do Estado. Sete passageiros ficaram feridos e foram socorridos do interior do veículo. O ônibus, da empresa Planetatur, tinha como destino a região de Jijoca de Jericoacoara. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para a ocorrência e informou que a maioria dos passageiros já se encontrava fora do veículo, sendo socorridos previamente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve registro de mortes.

Leia Mais | Ex-CEO da Hurb é preso com documento falso ao tentar embarcar no Aeroporto de Jericoacoara Ainda segundo a corporação, três passageiros necessitaram de apoio para a saída do interior do ônibus e receberam atendimento pré-hospitalar. Após o atendimento, eles foram encaminhados ao Hospital Municipal de Paraipaba. Em nota, a Planetatur Viagens disse que "imediatamente os serviços de emergência e enviou uma força tarefa ao local para prestar toda a assistência aos 38 passageiros e 2 tripulantes que estavam a bordo". A empresa também afirmou que "o ônibus estava em perfeitas condições de uso, inclusive com licença de operação válida. Além disso, o motorista do veículo está devidamente habilitado para o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros".

Planetatur, ainda na nota, comunica que está "à disposição das autoridades competentes para contribuir na apuração das causas do acidente". No local, os bombeiros realizaram uma varredura técnica no interior do veículo para descartar a existência de vítimas presas às ferragens ou não visíveis à primeira inspeção. A equipe também avaliou a possibilidade de vazamento de combustível, risco de incêndio e eventual instabilidade estrutural. Após a confirmação de que a área estava segura e sem necessidade de novas intervenções, a guarnição encerrou a ocorrência.