Ex-CEO da Hurb é preso com documento falso no Aeroporo de Jericoacoara

Ex-CEO da Hurb é preso com documento falso ao tentar embarcar no Aeroporto de JericoacoaraJoão Ricardo Mendes utilizava tornozeleira eletrônica e tentava embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo, na noite dessa segunda-feira, 5
O ex-CEO da Hurb, João Ricardo Mendes, foi preso na noite dessa segunda-feira, 5, após apresentar documento falso durante o procedimento de embarque no Aeroporto Regional de Jericoacoara, localizado no município de Cruz, no Norte do Estado.
A prisão foi realizada por uma equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), após funcionários da companhia aérea e da segurança aeroportuária acionarem a Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Leia Mais | Polícia Civil usa drone para capturar alvos de operação em Jijoca de Jericoacoara
Conforme a PM, os funcionários do aeroporto relataram suspeitas de irregularidades durante o procedimento de embarque. O empresário buscava embarcar em um voo com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
No entanto, durante a verificação da documentação, os policiais constataram que o documento de identidade apresentado pelo empresário era falso.
Diante da irregularidade, João Ricardo recebeu voz de prisão. Ele também fazia uso de tornozeleira eletrônica, que estava descarregada no momento da abordagem.
Leia Mais | Babá cearense foi morta por patroa com golpe de bloco de cimento na cabeça em Portugal
Em nota, a PMCE informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, por meio da Central de Procedimentos Digitais. Na unidade, foi instaurado o Inquérito Policial. Ele foi autuado por uso de documento falso, com base no artigo 304 do Código Penal Brasileiro.
Mais informações em instantes