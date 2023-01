PM é preso em flagrante após disparar contra um carro no interior do Ceará

Ninguém ficou ferido, e o policial está recolhido no Presídio Militar

Um policial militar foi preso em flagrante na noite desse sábado, 31, após disparar contra um carro no município de Paracuru, a 90,8 km de Fortaleza. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) diz que ninguém ficou ferido e que o policial está recolhido no Presídio Militar à disposição da Justiça.

O POVO entrou em contato com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), onde o policial foi levado logo após o caso, e aguarda resposta. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

