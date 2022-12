Arma de fogo é apreendida em Canindé em operação do Raio

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) realizou nesta quinta-feira, 29, uma ação de apreensão de arma de fogo em Canindé, no interior do Estado.

Após o recebimento de uma denúncia, uma equipe integrante do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), braço da PMCE, se deslocou até o bairro Cachoeira da Pasta, em Canindé.

Foram apreendidas uma arma de fogo artesanal e munições. A PM não pôde identificar o proprietário da arma, mas as investigações ainda correm pela jurisdição da Polícia Civil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procedimento de investigação é aberto

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Canindé, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que abriu um procedimento para investigação.

O local do foco da ação está inserida na Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Ceará. Ao total, são 25 AIS em todo o Estado, subdivisões administrativas da segurança pública cearense.

Sobre o assunto Armas são apreendidas e dupla é presa pela Polícia Militar em Maracanaú

Polícia militar apreende armas de fogo, munição e maconha em Aquiraz

Polícia Militar encontra novos materiais explosivos no Distrito Federal

Homem suspeito de ligação com 46 homicídios em Fortaleza é preso pela Polícia Civil no Paraguai

Rodrigo Maia denuncia ameaça e cita crime de 'stalking'; Polícia Civil investiga

Tags