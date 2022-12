Izolda Cela se despede do Governo do Estado: "gratidão ao povo cearense"

Após nove meses como a primeira mulher governadora efetiva do Ceará, a gestora passará a ser a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC)

Após nove meses como a primeira mulher governadora efetiva do Ceará, Izolda Cela (sem partido) despede-se do cargo neste sábado, 31 de dezembro de 2022, para dar lugar a Elmano de Freitas (PT), que toma posse do cargo este domingo, 1º de janeiro de 2023, assumindo o comando o Executivo estadual.

Sobre o assunto Izolda diz que educação do Ceará é exemplo para o MEC, mas evita falar em "excelência"

Izolda diz que não se vê como prefeita de Fortaleza

Com Camilo e Izolda, cúpula do MEC estará nas mãos de cearenses

A nova secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) no governo Lula deixou uma mensagem de agradecimento pelas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Com o sentimento de muita gratidão ao povo cearense, compartilho aqui o desejo de um Feliz 2023!! Que seja mais leve e mais próspero! Agradeço o apoio e o carinho que recebi por todo o Ceará, que representou, para mim, força e energia para enfrentar os desafios da gestão”, escreveu.

O texto acompanha um vídeo em que Izolda cumprimenta funcionários do Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará.

Na publicação, Cela agradece ainda “a todo o time: secretários(as), assessores (as), servidores(as) colaboradoras(es) do Estado pelo empenho em bem servir ao povo cearense”.

Ela encerra a publicação com votos de Feliz Ano Novo. “Desejo melhores dias para o nosso Brasil! Sigamos em busca de paz e harmonia, cada um fazendo a sua parte”, finaliza. Veja:









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izolda Cela (@izoldacelace)

Tags