Passageiras tentam embarcar com 51kg de maconha skunk em Cruz, no Ceará

Duas passageiras tentaram embarcar com 51kg de maconha skunk (também conhecida como "supermaconha", pelo alto teor de THC) em malas no aeroporto de Cruz, no Ceará, a 243km de Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 30.

O material estava em quatro malas e foi recolhido pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 3ª Região Fiscal.

As duas suspeitas eram de Curitiba (PR) e, quando perceberam que as bagagens seriam vistoriadas, fugiram do aeroporto. Os agentes caninos Thor e Saymon foram os responsáveis por identificar a droga.

"A apreensão reforça a importância do serviço de inteligência e gerenciamento de risco da Receita Federal, sobretudo com a cooperação da equipe K9 (cães de faro) na repressão do combate ao tráfico de drogas e descapitalização do crime no Brasil", afirma.

Conforme a Receita Federal, não houve prisão e a droga, cujo valor de mercado foi estimado em R$ 2,5 milhões, será entregue as autoridades policiais para investigação do crime.

A maconha tipo "skunk" é uma das mais valorizadas do mercado pelo alto teor de THC, substância psicoativa presente na planta.