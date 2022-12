Polícia militar apreende armas de fogo, munição e maconha em Aquiraz

Em uma abordagem feita pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite dessa quinta-feira, 29, foram apreendidos 207 kg de maconha, além de armas de fogo, entre fuzis e pistola, munições e carregadores. O fato ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na ocasião, cinco pessoas foram presas em flagrante pela composição da Força Tática, que patrulhava pela região de Camará na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Ceará.

O grupo de criminosos e o material encontrado foram encaminhados à unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) situada em Aquiraz, onde foi instaurado um inquérito por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Os policiais notaram atitude suspeita do grupo quando pessoas em um carro e também em uma motocicleta pararam bruscamente. Com isso, a composição realizou vistoria no veículo, onde encontraram quatro caixas com aproximadamente 40 kg de maconha em cada uma.

Os suspeitos não informaram a origem dos entorpecentes, mas afirmaram durante a abordagem a localização do restante do material que possuíam. O restante da droga estava em um imóvel no Eusébio, onde os policiais encontraram ainda armas de fogo e munição.

