Dois homens suspeitos de roubos foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira, 29, pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Armas, aparelhos celulares e dinheiro foram apreendidos com a dupla. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram autuados.

A polícia foi acionada após informações de que dois homens estariam realizando roubos no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Após uma perseguição policial, Alexsandro Firmino da Silva, de 26 anos, e Felipe Anderson Oliveira da Silva, de 27 anos, foram capturados e levados a uma unidade da Polícia Civil.

Alexsandro já respondia por roubo, tráfico de drogas e corrupção de menores. Felipe tinha passagens por homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo.

Foram apreendidos, junto com a dupla, uma arma artesanal calibre 12 com munições, uma faca, uma motocicleta, oito aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Os objetos roubados foram devolvidos aos donos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maracanaú: (85) 3101-2830



