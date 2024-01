Seis meses após fim da quadra chuvosa no Ceará, açude Germinal sangra

Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), o reservatório está com 95% da capacidade total desde o dia 14 de janeiro de 2022.

Com cerca de 2,107 hm³, o Germinal tem uma capacidade considerada baixa em relação às demais bacias hidrográficas do Estado e por isso está constantemente próximo do nível máximo.

Seis meses após o fim da quadra chuvosa no Ceará, o açude Germinal, localizado na cidade de Palmácia , a 66,2 km de Fortaleza , voltou a sangrar no último domingo, 3. O nível volta a ser atingido pelo reservatório cerca de um mês após o último registro de capacidade máxima, que ocorreu em 2 de novembro.

O açude também foi o primeiro a sangrar neste ano no Ceará e, desde então, tem mantido pelo menos 98% de volume. O menor índice registrado no açude foi em 30 de dezembro de 2021, com 77,20%.

Outros dois açudes estão com níveis acima de 90% no Estado. Caldeirões, no município de Saboeiro, com 94,54%, e o de Aracoiaba, com 91.44% da capacidade.

Por outro lado, 44 bacias cearenses estão com quantidade inferior a 30% do volume total, como o Castanhão (24.98%), maior reserva de água doce do Estado e responsável pelo abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Região Metropolitana tem água suficiente para 2024

De acordo com o secretário dos Recursos Hídricos do Estado, Ramon Rodrigues, a bacia hidrográfica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) está “relativamente bem” e consegue abastecer a população mesmo se 2024 tiver poucas chuvas.

“Apesar de, no caso de Fortaleza, ter essa garantia para 2024, geralmente um ano ruim nunca vem sozinho. O que nos preocupa não é 2024, mas 2025, 2026”, disse o secretário em entrevista à rádio O POVO CBN.