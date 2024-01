Ceará deve ter chuvas isoladas e temperaturas em torno de 40ºC até quarta-feira, 6

O Ceará deve ter chuvas isoladas e temperaturas em torno de 40ºC até a próxima quarta-feira, 6. As informações são da previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgada nesta segunda-feira, 4.

As temperaturas máximas podem apresentar picos de 40°C no Cariri e Jaguaribana, ficando entre 35°C e 38°C na maior parte do interior. Na faixa litorânea, máximas entre 31°C e 34°C.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação às precipitações, a faixa litorânea, Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns têm chuvas previstas para os períodos da noite, madrugada e começo da manhã. Para o Litoral Norte, Ibiapaba e a parte norte do Sertão Central e Inhamuns, as chuvas estão previstas para o período da tarde.