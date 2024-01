Jaguaribe teve maior temperatura do Ceará no domingo; veja lista do ano

Máxima foi a mais alta de dezembro até aqui e nona maior de 2023; todos os cinco maiores índices registrados no Estado foram acima dos 41° C

A máxima também foi a mais alta em todo o País, seguida pelo município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, que teve 39,4°C, e Barro , também no Ceará, com 39,3°C.

Com 40.5°C , o município de Jaguaribe , localizado a 293 km de Fortaleza , registrou a maior temperatura máxima desse domingo, 3, em todo o Ceará. A cidade já havia atingido o maior índice do ano em outubro, 41.9°C, e com o registro de ontem teve a nona maior temperatura de 2023.

As altas temperaturas têm sido frequentes nos dois municípios cearenses, que têm nove entre as dez maiores temperaturas do Ceará em 2023. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), essa rotina de calor se deve a três principais motivos.

O primeiro deles é a distância em relação ao oceano, que faz o clima ficar mais seco. “A temperatura é maior no interior do Ceará devido à maior distância em relação ao oceano, o que torna o ar mais seco e, portanto, mais facilmente aquecido, quando comparado ao ar mais úmido próximo do mar”, afirma o meteorologista Lucas Fumagalli.

A segunda razão é a altitude do relevo na região. Segundo Fumagalli, o nível mais baixo da região que compreende Barro e Jaguaribe a torna mais quente, já que a altura e a temperatura das cidades estão diretamente relacionadas.

“As regiões mais baixas, geralmente localizadas ao longo dos vales dos rios, são mais quentes do que regiões mais altas, principalmente por concentrar maior quantidade de moléculas de ar, o que as torna mais facilmente aquecidas pela superfície terrestre. Isso faz com que o ar torne-se mais frio com a altura”.

Por fim, outro fator que contribui para esse calor é a presença de serras próximas a esses locais, que ajudam a diminuir a umidade do ar e tornar o clima mais seco.

“A presença de serras a leste das estações de Jaguaribe e Barro contribuem para um aquecimento local maior. Isso ocorre porque o ar é predominantemente de sudeste ou leste do Ceará. Desse modo, a massa de ar proveniente do leste do nordeste sobe a serra com umidade, mas perde a umidade, tornando-se quente e seco, ao descer a serra. Isso ocorre na região de Jaguaribe e Barro devido à presença de serras ou regiões montanhosas a leste destas localidades”, conclui o meteorologista.