16 trabalhadores são resgatados em canteiro de obras em Pacatuba

De acordo com o SRTE, foram registradas irregularidades como descontos indevidos nos salários referentes ao transporte, alimentação de baixa qualidade e falta de fornecimento de utensílios básicos. O canteiro de obras, destinado à construção de casas populares, foi embargado por apresentar risco grave e iminente à vida dos empregados. Dezesseis trabalhadores foram resgatados de condições degradantes, semelhantes ao trabalho análogo à escravidão, em uma obra da construção civil em Pacatuba, nessa segunda-feira passada, 20 Crédito: Reprodução/ auditores fiscais do Trabalho