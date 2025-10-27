Governo desenvolve ferramenta para mapear terreiros no Ceará

A obra "Quimbandarias: Demandas contra-coloniais", de Paolla Martins, reúne fotografias de terreiros / Crédito: Paolla Martins/Divulgação

A Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) está desenvolvendo uma plataforma para mapear os terreiros de matrizes africanas do Ceará. Ferramenta busca facilitar a construção de políticas públicas voltadas a esse grupo e deve ser lançada até o fim de novembro próximo. Leia também | Ceará tem indígenas de 140 etnias, diz Censo 2022; número quase dobrou



Informação foi divulgada ao O POVO pela nova superintendente do órgão, Juliana Barroso, junto a uma série de ações que estão sendo planejadas atualmente pela instituição, que é vinculada a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). Ideia é que a nova ferramenta colete e reúna dados sobre os terreiros existentes no Estado, como a quantidade e quem são eles, possibilitando um melhor acompanhamento e mais assistência estadual. Conforme a superintendente, que é a primeira mulher a assumir uma vinculada da SSPDS, ação é realizada por meio de uma cartografia social, que é um método de mapeamento participativo. Ou seja, os próprios donos dos terreiros vão poder acessar e colocar suas informações na plataforma, se autoidentificando e delimitando a sua área de atuação espacial.

Iniciativa é divulgada após casos de intolerância religiosa a esses grupos serem registrados no Estado com a chegada da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Só em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) pelo menos quatro terreiros de umbanda foram forçados a fechar em setembro último.

De acordo com Barroso, a ferramenta foi pensada em alusão ao Novembro Negro, onde se celebra a Consciência Negra no Brasil. Contudo, ela reconhece a necessidade de garantir a segurança de terreiros. "Hoje a gente não conhece (quem são), onde estão (os terreiros) (...) Como a gente faz uma prevenção se a gente não sabe nem onde estão?", destaca. Informações devem ser compartilhadas com a Secretaria de Igualdade Racial do Ceará (Seir), permitindo que políticas públicas sejam construídas a partir disso.



Segundo Barroso, o Governo ainda não tinha uma ferramenta como a que está sendo elaborada, que atua de forma dinâmica, trazendo mais detalhes dos terreiros e usuários. "A gente sabe que eles estão sofrendo (...) Mas esse conhecimento não chega na fonte da policia civil, que é a nossa fonte principal", diz. Superintendência deve lançar mais ações até o fim do ano Além da plataforma, outras ações estão sendo planejadas pela Supesp, para lançamento ainda neste ano de 2025, como a publicação de um Novo Procedimento Operacional Padrão para Pessoas Desaparecidas. Iniciativa visa estabelecer uma ação integrada entre órgãos de segurança, como a Polícia Militar (PMCE), a Polícia Civil (PC-CE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), entre outros, para que seja definido um padrão de ações que devem ser tomadas em caso de desaparecimento.