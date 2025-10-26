Grandes Nomes 2025 estreia nesta segunda-feira, 27

Fernanda Pacohbayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na festa de aniversário de 95 anos do Jornal O Povo, e lançamento da edição 2023-2024 do Anuário do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

A 23ª temporada do projeto “Grandes Nomes — Grandes Entrevistas 2025” estreia nessa segunda-feira, 27, com entrevistas de cinco personalidades que se destacam em diferentes áreas, inspirando o Ceará e o Brasil com suas trajetórias marcantes.

Produzida pelo O POVO e pela Rádio O POVO CBN, a série será transmitida de 27 a 31 de outubro. As entrevistas, de uma hora de duração, serão transmitidas pelas redes sociais do O POVO, pela Rádio O POVO CBN (FM 95.5 — no programa Debates do POVO) e no Canal FDR (48.1) na TV.



Personalidades têm atuação direta no Ceará Ao longo das mais de duas décadas de existência, o Grandes Nomes - Grandes Entrevistas trouxe personagens locais e nacionais, mas para esta temporada em especial, terá todos os cinco participantes com atuação direta no Ceará. Idealizador do projeto e coordenador geral desde a criação, Nazareno Albuquerque explica que essa proximidade das fontes com o Estado foi uma escolha editorial da equipe, com o fito de mostrar a contribuição direta dos entrevistados para o crescimento do Ceará. "Este ano preferimos dar destaque a todos os nomes com atuação dedicada ao nosso Estado. O critério de escolha, com visão editorial, seleciona a partir de diferentes visões da vida pública do homenageado, e este ano pesquisou personalidades locais, com forte presença em suas áreas de atuação."

O projeto “Grandes Nomes — Grandes Entrevistas 2025” tem o patrocínio do Sebrae e apoio do Sesi e Senai. Confira os episódios e quem são os grandes nomes

Fernanda Pacobahyba - 27 de outubro Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC, é doutora em Direito Tributário (PUC-SP). É servidora pública de carreira, tributarista e professora. Aprovada em concurso em 2009, tornou-se auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Ceará. Sua atuação técnica e inovadora a levou a ocupar, em 2019, um cargo histórico: foi a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda do Ceará em 183 anos de instituição. Nasceu no Crato (CE). Sérgio Juaçaba - 28 de outubro

É vice-presidente do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e diretor técnico do Hospital Haroldo Juaçaba. Médico mastologista, tem Doutorado em Cancerologia (pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha).

Padre Francileudo - 29 de outubro É diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza (FCF) e doutor em Psicologia. Foi o primeiro doutor em Psicologia formado no estado do Ceará. Nasceu em Milhã (CE) e ingressou no seminário em Iguatu (CE), aos 15 anos. Ana Lúcia Bastos - 30 de outubro É presidente da Cerbras, fábrica de cerâmica que assumiu após a morte do marido, em 1994. Geógrafa por formação, já trabalhou no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem e na Teleceará. Já foi homenageada com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Fiec e CNI em celebração ao Dia da Indústria; e em 2024 foi agraciada com a Medalha da Abolição. Waldonys - 31 de outubro, sexta. Sanfoneiro, cantor e compositor. Nascido em Fortaleza, iniciou sua carreira musical ainda criança. Aos 14 anos, já tocava ao lado de Dominguinhos e do Rei Luiz Gonzaga, mestre e grande referência. Com mais de 30 anos de carreira, é conhecido por seu estilo que mistura forró tradicional, xote, baião e arranjos atuais. É também apaixonado por aviação; tornou-se piloto civil acrobático, paraquedista e chegou a fazer manobras com a Esquadrilha da Fumaça. (Colaborou Kléber Carvalho)