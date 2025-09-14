Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Boa Viagem

Homem foi levado à delegacia da Polícia Civil do município, que "instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência", segundo a SSPDS

Um homem suspeito de crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado, 13, em Boa Viagem, município a 221,43 quilômetros (km) de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) do município, que “instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência”.

