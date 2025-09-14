Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Boa Viagem

Homem foi levado à delegacia da Polícia Civil do município, que "instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência", segundo a SSPDS
Autor Mateus Brisa
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Um homem suspeito de crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado, 13, em Boa Viagem, município a 221,43 quilômetros (km) de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) do município, que “instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência”.

