Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Boa Viagem

Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Boa ViagemHomem foi levado à delegacia da Polícia Civil do município, que "instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência", segundo a SSPDS
Um homem suspeito de crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado, 13, em Boa Viagem, município a 221,43 quilômetros (km) de Fortaleza.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) do município, que “instaurou um procedimento no intuito de elucidar a ocorrência”.
Como denunciar?
Informações que ajudem os trabalhos policiais podem ser repassadas, com sigilo e o anonimato garantidos, para:
- o número 181;
- o número de WhatsApp (85) 3101-0181, que pode receber denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; ou
- o site “e-denúncia”.