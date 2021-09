1,3 tonelada de drogas é apreendida em dez dias na Capital e em Pacatuba

O número total de drogas apreendidas no Estado teve um aumento de 90,9% nos oito primeiro meses de 2021. No ano passado, 1,8 tonelada de droga foi apreendida, sendo que neste ano 3,5 toneladas já foram encontradas

Aproximadamente 1,3 tonelada de drogas foi apreendida em Pacatuba e em Fortaleza pelo comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em dez dias. A apreensão em Pacatuba foi de meia tonelada de entorpecentes nessa terça-feira, 21. Já no dia 11 de setembro, as ações resultaram na apreensão 800 quilos de maconha na Capital.



A apreensão realizada na Pacatuba aconteceu após recebimento de informações sobre uma movimentação suspeita em um imóvel localizado no bairro Timbozinho. Na entrada da casa, os policiais perceberam um forte odor de maconha e fizeram buscas, encontrando 477,2 quilos da maconha, oito quilos de crack e quatro pacotes com uma substância similar à cocaína. Recipientes usados para misturar a drogas e duas balanças de precisão também foram encontrados. O material foi levado à Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará.

No dia 11 de setembro, aconteceu a apreensão de 800 quilos em um estacionamento desativado na Parangaba, em Fortaleza. Em denúncia anônima, os PMs do Cotam receberam informes de que o material seria usado para abastecer o tráfico de entorpecentes no Interior do Ceará.

O número total de drogas apreendidas no Estado teve um aumento de 90,9% nos oito primeiro meses de 2021. No ano passado, 1,8 tonelada de droga foi apreendida, sendo que neste ano 3,5 toneladas foram encontradas. Em balanço parcial, apenas em setembro, 1,4 tonelada de entorpecentes foi apreendida.

