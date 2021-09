Acusado de roubo de pneus em Fortaleza é preso levando vida de luxo

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) divulgou nesta terça-feira, 21, a prisão do suspeito de integrar um grupo especializado em furto de pneus de veículos na Capital. Além dos pneus, cerca de 50 aros de diversos modelos de carro foram apreendidos em ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). A PCCE relata que mais detalhes serão apresentados em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, às 11 horas, no auditório da Superintendência da Polícia Civil.



Além disso, a PC-CE deve divulgar em coletiva informações a respeito do trabalho da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) que resultou no sequestro de bens de luxo atrelados a Paulo Diego da Silva Araújo, o “Dino”, que figurou na Lista de Recompensas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi preso em maio deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Dino” era considerado um dos homens mais procurados do Estado e é investigado por integrar uma organização criminosa com atuação no narcotráfico, além de arquitetar ação criminosas contra o patrimônio público e privado no Ceará.

- Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags