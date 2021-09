Três homens são presos e mais de R$ 13 mil em cédulas falsas são apreendidas pela PF no Ceará

A Polícia Federal apreendeu R$ 13.240 em cédulas falsas nesta terça-feira, 21, no interior do Ceará. Três homens foram presos nas ações que aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte, Sobral e Guaraciaba do Norte. As prisões aconteceram após troca de informações com a equipe de monitoramento dos Correios.

Na manhã desta terça-feira, 21, um suspeito de 19 anos, ajudante de eletricista, foi preso em flagrante ao receber uma encomenda em sua residência. No pacote havia um mil e duzentos reais em notas falsas, de R$ 50 e R$ 100. O suspeito não possuía antecedentes criminais. Em depoimento, ele informou que adquiriu o dinheiro por meio da internet.

A segunda apreensão aconteceu no município de Sobral. O suspeito, de 26 anos, entregador de água, foi preso em sua casa. Ele teria recebido um pacote contendo R$ 11.040 em cédulas falsas, dispostos em quarenta notas de R$ 100, cem notas de R$ 50 e cento e duas notas de R$ 20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mulher é presa por receber R$ 2 mil em cédulas falsas pelos Correios

Quatro pessoas são detidas com armas de fogo após perseguição em Caucaia

Homem suspeito de roubo é preso 11 anos após o crime em Fortaleza

R$ 2 mil em cédulas falsas são apreendidos durante operações da PF no Ceará

Já o terceiro caso aconteceu em Guaraciaba do Norte. Um homem de 23 anos foi preso após confessar a propriedade de uma encomenda recebida por sua mãe, contendo 20 cédulas falsas de R$ 50.

O homem preso em Juazeiro do Norte foi conduzido a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte e os presos em Sobral e Guaraciaba do Norte, conduzidos à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará. Os três foram indiciados por crime de moeda falsa.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags