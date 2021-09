Polícia apreende quase 800 kg de drogas em estacionamento desativado na Parangaba

Policiais chegaram ao local após denúncia anônima; droga seria utilizada para abastecer tráfico de entorpecentes no interior do Ceará

Agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), apreenderam cerca de 780 kg de drogas neste sábado, 11, em um estacionamento rotativo desativado no bairro Bairro Parangaba, em Fortaleza. O entorpecente foi encontrado dentro de várias caixas em uma estrutura de alvenaria abandonada. A Polícia acredita que o local era utilizado como depósito de drogas e servia como ponto estratégico para a distribuição do material ilícito a outras regiões do Ceará.

Ao todo, foram apreendidos 762 kg de maconha e 18 kg de crack. A droga estava separada em tabletes, embalados com fita gomada, e prontos para serem comercializados. No mesmo terreno, funcionava um outro estacionamento privado. Dois homens que estavam no local foram levados à sede do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denac) para prestar depoimento.

Segundo o tenente responsável pela ação, Thiago Holanda, a dupla afirmou desconhecer a origem da droga e disse que prestava serviços de vigilância para uma concessionária que não possui qualquer relação com o imóvel onde os entorpecentes foram encontrados. Contudo, admitiram ter percebido movimentação suspeita no local nas últimas semanas. “Eles falaram que não sabiam quem era o responsável ou proprietário da estrutura. Disseram apenas que lá tinha um movimento suspeito, mas que não tinham conhecimento de mais detalhes”, informou Holanda em entrevista ao O POVO.



A PM conseguiu chegar ao local após receber uma denúncia anônima nessa sexta-feira, 10, que passou a ser investigada pela Assessoria de Inteligência (Asint) da corporação. Segundo o tenente, a quantidade de droga apreendida e o teor das informações repassadas pelo denunciante levantam a hipótese de que os entorpecentes tinham destino certo: o tráfico de drogas no interior do Ceará. “As primeiras informações são de que o material seria enviado para a Região Norte. Por lá ser uma espécie de depósito, a gente acredita que o local era justamente usado com essa finalidade de distribuição de drogas”, pontuou o militar.



A Polícia Civil do Ceará, por meio do Denac, instaurou inquérito para apurar o caso. As investigações buscam identificar o proprietário do imóvel e descobrir a origem e o destino que havia sido planejado para o montante de droga apreendido.

