Influenciador Cearense do Grau morre durante intervenção policial em Maracanaú

Influenciador Cearense do Grau morre durante intervenção policial em MaracanaúNamorada de Ruan Carlos, uma adolescente de 16 anos de idade, está hospitalizada após a ocorrência
Ruan Carlos da Silva Morais, de 18 anos, conhecido como Cearense do Grau, morreu após uma perseguição policial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira, 25.
O criador de conteúdo era famoso nas redes sociais por vídeos realizando manobras em motocicletas, conhecido como grau, e por vídeos de comédia. O jovem acumulava mais de 200 mil seguidores no Instagram e 4 milhões na plataforma Kwai.
De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando uma composição policial começou a perseguir o motociclista. Durante o acompanhamento tático, o condutor teria perdido o controle da motocicleta e colidido com o meio-fio, resultando na queda.
O relatório policial do caso, conforme a Polícia Militar, aponta que o motociclista efetuou disparos contra os agentes de segurança, que revidaram. Um revólver calibre 38 foi apreendido.
O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú como intervenção policial e ato infracional análogo à tentativa de homicídio, alegando que o jovem estaria envolvido em uma ação criminosa antes da perseguição.
Família questiona atuação da Polícia
A confirmação da morte gerou grande comoção nas redes sociais. A mãe do influenciador, Marlene Fernandes, utilizou o perfil do Instagram na tarde desta terça-feira para confirmar a morte do filho. Ela questionou a atuação das forças de segurança.
"Ainda vou ver direitinho o que aconteceu. Não sei o motivo de eles terem feito isso com ele", afirmou a mãe do influenciador, indicando que a família buscará esclarecimentos sobre as circunstâncias exatas da abordagem e do acidente.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o corpo do jovem, ainda de capacete, caído em um terreno baldio, com policiais militares próximos ao local, o que aumentou a discussão entre seguidores e moradores da região sobre o desfecho da ocorrência.
Nota da PMCE
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na madrugada desta terça-feira (25), uma composição da 1ª Companhia do 14º Batalhão atendeu a uma ocorrência que resultou em uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú, culminando na apreensão de um revólver calibre .38 utilizado na tentativa de homicídio e na captura de uma adolescente suspeita de participação no ato.
A equipe foi acionada via Ciops para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região. Durante patrulhamento na área, a composição visualizou um casal em uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada, que não foi acatada, iniciando-se um acompanhamento tático.
Conforme o relatório, durante o trajeto, o condutor da motocicleta efetuou disparos em direção à equipe, que respondeu à injusta agressão a fim da garantia da legítima defesa. A perseguição seguiu por diversas ruas até que, na avenida Padre José Holanda do Vale, a moto perdeu o controle ao colidir com o meio-fio, ocasionando a queda dos ocupantes.
A equipe priorizou o atendimento imediato aos envolvidos e acionou o socorro. A garupeira, de 16 anos, foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob escolta. O condutor, de 18 anos, que possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude, não resistiu aos ferimentos. Próximo ao local do acidente, a composição localizou um revólver, contendo munições deflagradas e intactas.
A motocicleta, a arma e os demais elementos da ocorrência foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram lavrados os procedimentos referentes à intervenção policial e ao ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.