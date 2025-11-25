Influenciador Cearense do Grau morre durante intervenção policial em Maracanaú

Conhecido nas redes sociais como Cearense, o criador de conteúdo morreu após uma perseguição policial em Maracanaú / Crédito: reprodução/redes sociais

Ruan Carlos da Silva Morais, de 18 anos, conhecido como Cearense do Grau, morreu após uma perseguição policial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado durante a madrugada desta terça-feira, 25. O criador de conteúdo era famoso nas redes sociais por vídeos realizando manobras em motocicletas, conhecido como grau, e por vídeos de comédia. O jovem acumulava mais de 200 mil seguidores no Instagram e 4 milhões na plataforma Kwai.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando uma composição policial começou a perseguir o motociclista. Durante o acompanhamento tático, o condutor teria perdido o controle da motocicleta e colidido com o meio-fio, resultando na queda. O relatório policial do caso, conforme a Polícia Militar, aponta que o motociclista efetuou disparos contra os agentes de segurança, que revidaram. Um revólver calibre 38 foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú como intervenção policial e ato infracional análogo à tentativa de homicídio, alegando que o jovem estaria envolvido em uma ação criminosa antes da perseguição. Família questiona atuação da Polícia A confirmação da morte gerou grande comoção nas redes sociais. A mãe do influenciador, Marlene Fernandes, utilizou o perfil do Instagram na tarde desta terça-feira para confirmar a morte do filho. Ela questionou a atuação das forças de segurança.

"Ainda vou ver direitinho o que aconteceu. Não sei o motivo de eles terem feito isso com ele", afirmou a mãe do influenciador, indicando que a família buscará esclarecimentos sobre as circunstâncias exatas da abordagem e do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o corpo do jovem, ainda de capacete, caído em um terreno baldio, com policiais militares próximos ao local, o que aumentou a discussão entre seguidores e moradores da região sobre o desfecho da ocorrência. Nota da PMCE A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na madrugada desta terça-feira (25), uma composição da 1ª Companhia do 14º Batalhão atendeu a uma ocorrência que resultou em uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú, culminando na apreensão de um revólver calibre .38 utilizado na tentativa de homicídio e na captura de uma adolescente suspeita de participação no ato.