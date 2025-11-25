PM é preso em Fortaleza por crimes sexuais contra criança

Operação do MPCE cumpriu, nesta terça-feira, 25, três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva

Operação "Custodia Minoris", do Ministério Público do Ceará (MPCE), prendeu, nesta terça-feira, 25, em Fortaleza, um policial militar suspeito de praticar crimes sexuais contra uma criança menor de 12 anos de idade. Foram cumpridos ainda três mandados de busca e apreensão.

O agente de segurança era amigo da família da vítima e a suspeita é de que ele tenha praticado os crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio de criança para a prática de ato libidinoso e facilitação ou indução de acesso de criança a material pornográfico com finalidade libidinosa.