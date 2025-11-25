PM é preso em Fortaleza por crimes sexuais contra criança

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Policial Militar é preso em Fortaleza por crimes sexuais contra criança

Operação do MPCE cumpriu, nesta terça-feira, 25, três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva
Operação "Custodia Minoris", do Ministério Público do Ceará (MPCE), prendeu, nesta terça-feira, 25, em Fortaleza, um policial militar suspeito de praticar crimes sexuais contra uma criança menor de 12 anos de idade. Foram cumpridos ainda três mandados de busca e apreensão. 

O agente de segurança era amigo da família da vítima e a suspeita é de que ele tenha praticado os crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio de criança para a prática de ato libidinoso e facilitação ou indução de acesso de criança a material pornográfico com finalidade libidinosa.

Operação é do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do MPCE e teve apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado (DTO) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.

O nome "Custodia Minoris", de acordo com o MPCE, destaca o fato de que o PM praticou um crime grave contra indivíduo com o qual detinha dupla relação de confiança: por ser amigo da família e agente de segurança. 

