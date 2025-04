Após dias desaparecida, jovem de 23 anos é encontrada morta em Pacajus

Imagem de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Divulgação / SSPDS

Um corpo com marcas de violência foi encontrado na localidade de Tucum II, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, identificada pela Guarda Civil do município como Rayane Marques da Silva, de 23 anos, teria desaparecido após sair de casa no dia 8 de abril. Ainda conforme a Guarda, foi realizada uma busca em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), com o auxílio de cães farejadores e drones. O corpo foi encontrado na noite desta segunda-feira, 14.