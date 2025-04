Avanço do mar destrói trecho de avenida na Praia do Icaraí, em Caucaia

Em imagens feitas na manhã deste domingo, 13, é possível ver que as pedras colocadas como barreira de contenção foram deslocadas até a pista.

Trechos da Avenida Litorânea, na Praia de Icaraí, em Caucaia , foram destruídos pelo avanço do mar. A força das ondas rompeu parte da calçada, invadiu a pista e arrastou pedras de contenção até o asfalto, conforme registros feitos durante este final de semana.

O mar bate com força contra as pedras, que agora ocupam o espaço onde antes havia asfalto.

Estrutura comprometida

Partes da rua estão rachadas ou cedidas, e a faixa de pedestres ao lado da avenida apresenta pontos destruídos. A erosão ameaça não só a estrutura da orla, mas também a segurança de quem transita e reside pela região.

Nos últimos anos, o avanço marítimo ocasionou o afastamento de turistas e o amedrontamento dos moradores e comerciantes do Icaraí, que presenciaram parte das construções litorâneas em risco de desabamento devido à falta de contenção que impedisse as chamadas “ressacas do mar”.