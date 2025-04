Preso por matar casal em frente ao filho de 1 ano tem preventiva decretada

Audiência de custódia realizada no sábado, 12, decretou a prisão preventiva de José Iranildo dos Santos, de 25 anos, o homem preso em flagrante após matar um casal na frente do filho das vítimas , que tem um ano e seis meses. O caso foi registrado na madrugada de sexta-feira, 11, em Viçosa do Ceará , município da Serra da Ibiapaba.

Não ficou esclarecido quem foi o autor do furto, mas uma testemunha disse que Maria Vitória “possa ter pensado” que foi Iranildo quem subtraiu o valor, motivo que a depoente disse acreditar ter haver com o crime. Os parentes, porém, disseram que os dois não tinham rusgas.

O acusado era cunhado de Rodrigo. Familiares ouvidos no inquérito, ao qual O POVO teve acesso, afirmaram que José Iranildo e a companheira dele já haviam morado com o casal, tendo se mudado há cerca de dois meses.

No meio do caminho, José Iranildo pediu para parar o carro, dizendo que queria vomitar. Ele aproveitou a ocasião para esfaquear Rodrigo.

O próprio José Iranildo afirmou a PMs que mentiu para Rodrigo dizendo que a mãe dele estava passando mal. Dessa forma, ele convenceu o casal a ir, junto com o filho e o acusado, no carro de Rodrigo, até o Hospital Municipal.

O homicida fugiu a pé deixando o filho do casal no carro, motivo pelo qual também foi indiciado por abandono de incapaz. Ele foi até um posto de gasolina, de onde ligou para o irmão pedindo para que o buscasse.

“José Iranildo afirmou que o irmão não sabia que ele tinha assassinado RODRIGO e MARIA VITÓRIA, apenas tendo contado tal fato no meio do caminho”, consta no inquérito.



“José Iranildo atestou que teria fugido para a cidade de Granja (a cerca de 30km do local) numa moto alugada, porém retornou pois ficou ‘sem rumo’. Disse também que jogou a faca e a roupa que utilizou no momento do crime no açude na cidade de Granja”.



O suspeito foi preso ainda em estado de flagrante, após ser localizado na casa do próprio pai na manhã de sexta. Ele está recolhido à Unidade Prisional Regional de Sobral (UP-Sobral).