Entregador é morto a tiros em pizzaria no interior do Ceará

Em vídeo das câmeras de segurança do local, é possível identificar o entregador Levy organizando um pedido quando é surpreendido pelas costas.

Um entregador foi morto a tiros na sexta-feira, 11, em pizzaria na cidade de Novo Oriente , 398,3 km de Fortaleza . A vítima foi identificada como Levy Maciel Soares , 18, e trabalhava como entregador na Pizzaria Palmeira, no bairro Padre Joviniano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na outra câmera, é possível ver o momento em que um homem entra na pizzaria sozinho. O suspeito se aproxima da cozinha, saca a arma e efetua pelo menos 15 disparos.

O criminoso continuou fazendo disparos mesmo com a vítima no chão. Após o ocorrido, o suspeito sai do local correndo.

Veja vídeo da ação

Suspeito foi preso em flagrante

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que a Polícia Militar (PMCE), prendeu em flagrante um homem de 25 anos envolvido no homicídio: "O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Novo Oriente, unidade local da PCCE, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça".

A pizzaria Palmeira informou, por meio de nota, que vai permanecer fechada por tempo indeterminado.