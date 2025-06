Memórias de outras sangrias: relembre as vezes que o açude Orós sangrou

Entre mergulhos profundos e pescarias familiares, a sangria do açude Orós evoca esperança nos corações cearenses. A euforia pelas águas que vertem no município homônimo, localizado a pouco mais de 342 km de Fortaleza, voltou a ser compartilhada.

A infância para os moradores da comunidade da Vila do Dnocs, território notável pela proximidade ao vertedouro do açude, costuma ser saudosista. Hoje, aos 48 anos, o comunicador Josemberg Vieira rememora e registra diariamente o avançar das águas no reservatório.

O tempo levou datas, mas as lembranças dos banhos nas águas do Orós e das pescarias junto ao pai, nas vizinhanças do Poço da Velha, não foram lavadas. “Isso ficou marcado na minha memória. Por isso, hoje eu tanto me emociono ao ver o açude Orós verter novamente, porque me remete a um passado que a gente tem registrado no coração até hoje”, conta.

Determinado a mostrar ao mundo as belezas do Orós, Josemberg conta que a ideia de registrar o dia-a-dia do açude surgiu quando se tornou radialista. “Eu conversava muito com os oroenses que moram pelo Brasil afora. Eles, quando ligavam para o rádio, contavam a saudade que tinham do açude, do povo, daquele contato diário ali. Aí Deus colocou na minha mente essa missão: ‘Olha, vamos mostrar para esse povo, vamos matar a saudade’".