Mulher cai perto de precipício ao tentar tirar selfie em "Véu de Noiva" de açude no Ceará

Jovem sofreu fratura na perna e teve escoriações pela cabeça e braços. Ela foi resgatada pelo 1ª Grupamento de Bombeiro Civil de Orós e encaminhada para Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte

Uma mulher de aproximadamente 22 anos escorregou e caiu próximo a um precipício da válvula dispersora da barragem do açude Orós, a 342,42 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 15, quando a mulher, que é turista de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, estava visitando o local e ultrapassou a barreira de segurança para tirar uma selfie.

No momento da queda, a mulher chegou a fraturar a perna e teve escoriações pelos braços. A vítima ficou presa dentro de um buraco próximo a válvula do açude. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e, diante da dificuldade do acesso à vítima, acionou o Corpo de Bombeiro Civil de Orós.