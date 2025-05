Ceará: maioria das praias dos litorais leste e oeste estiveram próprias para banho em abril

Ao todo, 28 praias das costas leste e oeste do Ceará apresentaram boas condições de balneabilidade em abril de 2025. Os únicos locais impróprios foram o Icaraí, Taíba, Paracuru e Mundaú, segundo boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

Grande parte das praias do Litoral Leste e do Litoral Oeste do Ceará estiveram próprias para banho em abril de 2025. As informações são do boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

As praias do oeste foram: Tabuba, Pecém, Lagoinha, Flecheiras, Baleia, Icaraí de Amontada, Almofala, Arpoeiras, Jericoacoara, Camocim (próximo a travessia das balsas), Bitupitá e Cruz (Praia do Preá).