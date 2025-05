Cariri está há quase 10 anos sem realizar transplantes de orgãos

Wellington é paciente renal há três anos. No início do tratamento, voluntariou-se para colaborar com a Renais Cariri e, atualmente, integra o quadro de diretores.

A associação ainda conta com o programa “Conta Contigo”, em que doações podem ser feitas via conta de energia, além de promover campanhas educativas, encontros com pacientes transplantados e mobilizações por melhorias no sistema público de saúde.