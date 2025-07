Subtenente da PM é preso por maus-tratos após arrastar cachorro em motocicleta em Ipu

Agente foi flagrado pilotando motocicleta com cabeça do cachorro amarrada ao veículo. Após a prisão do suspeito, nesse domingo, 27 o animal foi resgatado e acolhido por uma ONG de proteção animal

Imagens feitas por populares e que foram compartilhadas nas redes sociais mostram o cachorro amarrado com uma corda na cabeça e sendo arrastado na pista de uma via do município. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para atender ocorrência de maus-tratos.

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso nesse domingo, 27, por maus-tratos contra o próprio cachorro no município de Ipu , a 322,77 quilômetros de Fortaleza . O suspeito foi flagrado arrastando o animal amarrado em uma motocicleta que ele pilotava. Uma criança estava na garupa da moto. Os dois estavam sem capacete.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Mais | Gatos são encontrados mortos dentro do IFCE; suspeita é de envenenamento

Agentes da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/7º BPM) chegaram no local onde estava o suspeito, que se recusou a atender às ordens da equipe. No local, uma equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) entrou na residência no homem, salvou o cachorro e fez a prisão do suspeito.

O policial foi encaminhado para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado por crime de maus-tratos a animais com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A criança que estava na garupa da moto foi entregue aos cuidados da mãe, enquanto o animal foi acolhido por uma ONG de proteção animal e passa bem.



O deputado federal Célio Studart solicitou ao Ministério Público do Ceará (MPCE) a prisão preventiva do policial suspeito do crime. O POVO procurou o órgão para saber um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada quando a entidade responder.