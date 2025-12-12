Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é assassinada a tiros em frente a escola em Missão Velha; suspeito foi preso

Vítima de 39 anos não resistiu ao ferimentos e morreu no local do crime, que é investigado pela PC-CE como feminicidio
Uma mulher foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira, 12, em frente a uma escola de ensino fundamental no bairro Boa Vista, no município de Missão Velha, no Cariri cearense. Um homem foi conduzido à Delegacia Municipal suspeito do crime de feminicídio.

A vítima tinha 39 anos e foi alvejada no momento em que estava conduzindo uma motocicleta na via. Ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.

O POVO apurou que o suspeito conduzido à Delegacia de Missão Velha, unidade da Polícia Civil, seria o ex-companheiro da vítima. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

