Homem é preso após proferir ofensas racistas contra PM em Fortaleza

Homem é preso após proferir ofensas racistas contra PM em FortalezaCaso ocorreu na madrugada deste sábado, 13, após os policiais serem acionados para uma ocorrência de violência doméstica
Um homem foi preso em flagrante suspeito de proferir ofensas racistas contra um policial militar na madrugada deste sábado, 13, na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Adailton Alves de Araújo xingou de “preto”, “macaco”, “nego filho da p…” e “nego covarde” um dos PMs acionados para uma ocorrência de violência doméstica.
Ainda conforme o APF, era por volta de 1h19min quando os PMs foram acionados para a ocorrência. “Ao chegarem ao local, o autuado, apresentando sinais de embriaguez/alteração, tentou ingressar na viatura policial”, consta em decisão de audiência de custódia.
“Ao ser repelido, passou a desacatar a composição com xingamentos (‘arrombados’, ‘passa fome’)”. Os insultos racistas teriam se dado já quando o suspeito havia recebido voz de prisão. “O custodiado ainda resistiu fisicamente à prisão, sendo necessário o uso da força, o que resultou em escoriações descritas no Laudo Pericial (...)”.
Adailton foi conduzido ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado pelos delitos de injúria racial, desacato e resistência.
Na audiência de custódia, Adailton teve a liberdade provisória concedida mediante cumprimento de medidas cautelares, que incluem Comparecimento mensal à Central de Alternativas Penais (CAP), durante três meses.
Entre os motivos elencados para justificar a decisão, a juíza Elizabeth Santos Vale Rodrigues mencionou que o autuado é réu primário, possuindo apenas um registro de medidas protetivas já arquivado definitivamente, assim como tem residência fixa e atividade lícita como empresário.
Além disso, a defesa do suspeito comprovou que ele faz uso de medicamentos controlados, o que "somado ao consumo de álcool relatado, pode ter influenciado em seu descontrole comportamental, sem, contudo, afastar a ilicitude do ato".