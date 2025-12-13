Homem é preso após proferir ofensas racistas contra PM em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Um homem foi preso em flagrante suspeito de proferir ofensas racistas contra um policial militar na madrugada deste sábado, 13, na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Adailton Alves de Araújo xingou de “preto”, “macaco”, “nego filho da p…” e “nego covarde” um dos PMs acionados para uma ocorrência de violência doméstica. Ainda conforme o APF, era por volta de 1h19min quando os PMs foram acionados para a ocorrência. “Ao chegarem ao local, o autuado, apresentando sinais de embriaguez/alteração, tentou ingressar na viatura policial”, consta em decisão de audiência de custódia.