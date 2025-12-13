Homem que matou ex-companheira em Missão Velha já havia ameaçado-a

Homem que matou ex-companheira em Missão Velha já havia ameaçado-aDiego Almeida Castro e Karine Gonçalves Luciano Barros vinham tendo desavenças em relação à guarda do filho que os dois tinham juntos
O homem preso em flagrante por matar a ex-companheira na manhã dessa sexta feira, 12, em Missão Velha (Cariri Cearense), já havia ameaçado-a de morte. Diego Almeida Castro, de 40 anos, e Karine Gonçalves Luciano Barros, de 39 anos, vinham tendo desavenças em relação à guarda do filho que os dois tinham juntos.
As informações constam no Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado em desfavor de Diego. Neste sábado, 13, ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.
“A gravidade em concreto do crime cometido pelo acautelado, por si, já permite seu acautelamento provisório, pois a Polícia Militar foi acionada logo após o fato e as testemunhas foram uníssonas em apontar o custodiado como o principal suspeito do crime, uma vez que estavam passando por desentendimentos relacionados à guarda do filho, bem como que já havia ameaçado a vítima”, afirmou o Ministério Público Estadual (MPCE) ao representar pela prisão preventiva.
O crime ocorreu por volta das 7h30min dessa sexta, 12, no bairro Boa Vista, em Missão Velha. Karine foi morta no momento em que trafegava de motocicleta, em plena via pública, nas proximidades da escola na qual trabalhava.
“Após diligências, as equipes localizaram e capturaram o indivíduo em um imóvel no mesmo município onde ocorreu o crime”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
"O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha, onde foi autuado em flagrante por feminicídio".
Este foi o 45º assassinato de mulheres classificado pela SSPDS como feminicídio neste ano no Estado. É o maior número já registrado no Estado desde quando a pasta passou a fazer o levantamento, em 2018. Ao todo, 285 mulheres foram assassinadas no Ceará em 2025 até a última quarta-feira, 10.
Feminicídios ocorridos no Ceará desde 2018, conforme a SSPDS
2018: 30
2019: 34
2020: 27
2021: 31
2022: 29
2023: 42
2024: 41
2025: 45