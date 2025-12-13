Homem que matou ex-companheira em Missão Velha já havia ameaçado-a

Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira, 12, em Missão Velha / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O homem preso em flagrante por matar a ex-companheira na manhã dessa sexta feira, 12, em Missão Velha (Cariri Cearense), já havia ameaçado-a de morte. Diego Almeida Castro, de 40 anos, e Karine Gonçalves Luciano Barros, de 39 anos, vinham tendo desavenças em relação à guarda do filho que os dois tinham juntos. As informações constam no Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado em desfavor de Diego. Neste sábado, 13, ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

"O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha, onde foi autuado em flagrante por feminicídio". Este foi o 45º assassinato de mulheres classificado pela SSPDS como feminicídio neste ano no Estado. É o maior número já registrado no Estado desde quando a pasta passou a fazer o levantamento, em 2018. Ao todo, 285 mulheres foram assassinadas no Ceará em 2025 até a última quarta-feira, 10. Feminicídios ocorridos no Ceará desde 2018, conforme a SSPDS 2018: 30

2019: 34 2020: 27 2021: 31