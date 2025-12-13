Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é condenado a 26 anos de prisão por espancar mulher até a morte

Homem é condenado a 26 anos de prisão por espancar mulher até a morte

O sentenciado convidou a vítima para um encontro e a levou a um local isolado, onde a espancou, provocando a morte dela por traumatismo crânio encefálico
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem, identificado como Cayo César dos Santos, foi condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de feminicídio praticado contra uma mulher, com quem se relacionava.

A sentença foi proferida em sessão realizada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brejo Santo, na quarta-feira, 10.

O crime aconteceu na madrugada de 6 de maio de 2024, no Sítio Timbaúba, zona rural do município de Brejo Santo, no Interior do Ceará.

LEIA MAIS | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro

Conforme as informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), Cayo mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima — não identificada.

No dia do crime, ele convidou a mulher para um encontro e a levou a um local isolado, onde a espancou, provocando a morte dela por traumatismo crânio encefálico.

Leia mais

Em seguida, Cayo retirou as roupas da vítima e arrastou o corpo dela para o matagal, com o intuito de dificultar a localização.

Após cometer feminicídio, ele retornou à rotina normalmente, indo para o trabalho e depois para casa. Cayo alegou que “surtou” e não se lembra do que ocorreu depois das 22h daquele dia.

O Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brejo Santo acatou pedido do MPCE e condenou Cayo, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime.

Segundo o Ministério Público, o Conselho de Sentença acolheu integralmente o requerimento do MP, que “sustentou as qualificadoras de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima pela traição e feminicídio".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar