Homem é condenado a 26 anos de prisão por espancar mulher até a morte

Homem é condenado a 26 anos de prisão por espancar mulher até a morteO sentenciado convidou a vítima para um encontro e a levou a um local isolado, onde a espancou, provocando a morte dela por traumatismo crânio encefálico
Um homem, identificado como Cayo César dos Santos, foi condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de feminicídio praticado contra uma mulher, com quem se relacionava.
A sentença foi proferida em sessão realizada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brejo Santo, na quarta-feira, 10.
O crime aconteceu na madrugada de 6 de maio de 2024, no Sítio Timbaúba, zona rural do município de Brejo Santo, no Interior do Ceará.
Conforme as informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), Cayo mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima — não identificada.
No dia do crime, ele convidou a mulher para um encontro e a levou a um local isolado, onde a espancou, provocando a morte dela por traumatismo crânio encefálico.
Em seguida, Cayo retirou as roupas da vítima e arrastou o corpo dela para o matagal, com o intuito de dificultar a localização.
Após cometer feminicídio, ele retornou à rotina normalmente, indo para o trabalho e depois para casa. Cayo alegou que “surtou” e não se lembra do que ocorreu depois das 22h daquele dia.
O Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brejo Santo acatou pedido do MPCE e condenou Cayo, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime.
Segundo o Ministério Público, o Conselho de Sentença acolheu integralmente o requerimento do MP, que “sustentou as qualificadoras de meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima pela traição e feminicídio".