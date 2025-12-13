Homem é condenado a 26 anos de prisão por espancar mulher até a morte

Imagem de apoio ilustrativo. O feminicídio aconteceu na madrugada de 6 de maio de 2024, no Sítio Timbaúba, zona rural do município de Brejo Santo, no Interior do Ceará / Crédito: Fernanada Barros

Um homem, identificado como Cayo César dos Santos, foi condenado a 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de feminicídio praticado contra uma mulher, com quem se relacionava. A sentença foi proferida em sessão realizada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Brejo Santo, na quarta-feira, 10.

O crime aconteceu na madrugada de 6 de maio de 2024, no Sítio Timbaúba, zona rural do município de Brejo Santo, no Interior do Ceará. LEIA MAIS | Ceará tem maior número de casos de feminicídio desde 2018, mesmo com falhas no registro Conforme as informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), Cayo mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima — não identificada.

No dia do crime, ele convidou a mulher para um encontro e a levou a um local isolado, onde a espancou, provocando a morte dela por traumatismo crânio encefálico.