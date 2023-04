Mulher é assassinada a facadas pelo ex-marido no Interior do Ceará

Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas pelo ex-marido nessa terça-feira, 25, em Missão Velha, a 505 quilômetros de Fortaleza. O homem, de 40 anos, que trabalha como frentista em um posto de combustíveis na cidade, teria tentado suicídio após o crime. Ele foi socorrido ao Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, onde está internado sob escolta policial.

De acordo com testemunhas, o suspeito pretendia reatar o casamento com a técnica de enfermagem Maria Tereza Xavier, mas ela manteve a separação.

Sem aceitar a negativa, o homem foi até a residência onde o casal morava e desferiu golpes de faca contra a ex-mulher. Ela morreu na hora, antes da chegada do socorro médico.

A mulher era mãe de três filhos, fruto de um relacionamento anterior. No começo da noite, a Prefeitura de Missão Velha decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar pelo falecimento de Maria.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda o envio de mais informações sobre a ocorrência.

Com o assassinato de Maria Tereza, sobe para 13 o número de feminicídios registrados em 2023 no Ceará. Entre as vítimas está a ex-presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, morta pelo ex-namorado dentro da própria casa dela, no começo de março. Assim como no caso de Missão Velha, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele cometeu suicídio logo após assassinar a vítima.

