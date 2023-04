Suspeito preso por feminicídio tem antecedente por matar outra companheira em 2004

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) divulgou nesta terça-feira, 18, a prisão de um suspeito de feminicídio que aconteceu no sábado, 15, no bairro Guajeru. O homem já havia sido preso em 2004 também por feminicídio contra outra mulher e estava em liberdade.

A vítima é Cristiane dos Santos Pereira, de 46 anos. O suspeito preso é o namorado dela, Francisco Édson da Silva, de 51 anos. Conforme delegado, vítima foi morta no sábado, por volta das 19h40min. A filha chegou e encontrou a mãe morta em casa e despida, apresentando várias perfurações. Também foi encontrado um gargalo de garrafa.



Francisco é considerado o principal suspeito. De acordo com a investigação, após uma discussão do casal, Cristiane havia expulsado ele de casa. Francisco então fez várias ameaças a ela usando as redes sociais. Além disso, Cristiane chegou a trocar os cadeados para impedir a entrada do homem.

O crime que gerou o antecedente criminal de Francisco Édson da Silva por feminicídio aconteceu em 2004, também em Fortaleza, com inquérito registrado no 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim. Ele foi preso, cumpriu pena e estava em liberdade.

A Polícia Civil também investiga se houve crime sexual. A confirmação será feita por meio do laudo cadavérico da vítima.

De acordo com o delegado Ricardo Pinheiro, os investigadores receberam a informação de que Francisco estava em Horizonte e identificaram a casa em que ele passou a noite. Posteriormente, eles receberam a informação que ele foi para Quixeramobim, onde o delegado da região também colocou equipes em diligências. Conforme o delegado, o suspeito resolveu ir até à delegacia e confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio.



Casos de feminicídio

Dois casos de feminicídio foram registrados, em Fortaleza, em 24 horas. Segundo o delegado Ricardo, o outro caso no fim de semana, que também é tratado como feminicídio, é investigado pelo DHPP. A Polícia identificou o suspeito e realiza buscas.

A equipe do O POVO conversou com familiares de Bárbara Bessa, que foi morta a tiros no Centro de Fortaleza. Parentes relataram que eram contra o relacionamento da moça com o suspeito e que ela se afastou da família quando se envolveu com ele. Os dois moravam juntos e haviam terminado o relacionamento há duas semanas quando ele a procurou no Centro. Bárbara havia ido a uma festa, os dois discutiram e ele efetuou os disparos.

Amigos de Bárbara destacam que ela estava recomeçando a vida, aos 25 anos. Havia ingressado no curso de Administração e queria trabalhar, “mudar de vida”. Ela deixa três filhos, todos menores de idade, do casamento anterior.

