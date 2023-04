Homem suspeito de feminicídio é preso em Milagres

Um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de feminicídio, foi cumprido por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Milagres, na tarde desta quarta-feira, 19. O crime ocorreu em 2018, em Sumaré, no estado de São Paulo, e a vítima foi a ex-companheira do suspeito.

A partir de informações obtidas pela PC-CE, foi possível identificar a localização de um homem que estava sendo investigado por feminicídio. O homem, de 41 anos, foi preso na localidade do Sítio Oitis, em Milagres, a 482,5 km de Fortaleza.

Segundo investigações, o crime teria sido cometido após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento. Na ocasião, a vítima foi morta por golpes de faca.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi localizado em um bar da região por policiais civis. No momento da prisão, não houve resistência do indivíduo.

A apuração aponta que ele teria fugido para se esconder das autoridades paulistanas. O suspeito foi conduzido pelos policiais à Delegacia Municipal de Milagres, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do homem pelo crime de feminicídio. Ele foi posto à disposição da Justiça.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Milagres: (88) 3553 5290